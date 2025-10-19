«Από το ψιλόβροχο στην Αττική περιμένουμε μεγαλύτερη ένταση. Είναι μια βροχερή μέρα. Θα βρέχει συνεχόμενα. Θα μαζευτεί αρκετό νερό γιατί θα βρέχει αρκετές ώρες», ανέφερε για την Αττική η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Σε κλοιό κακοκαιρίας μπαίνει από σήμερα Κυριακή η χώρα με τον καιρό να χαλάει φέρνοντας βροχές και καταιγίδες. Με βροχή ξεκίνησε η μέρα στην Αττική. Πρόκειται για βροχές χαμηλής ή μέτριας έντασης.

Όσο περνάει η ώρα στην Πελοπόννησο περιμένουμε καταιγίδες. Υπάρχει περίπτωση τοπικά να είναι έντονα στα νοτιοδυτικά.

«Από το ψιλόβροχο στην Αττική περιμένουμε μεγαλύτερη ένταση. Είναι μια βροχερή μέρα. Θα βρέχει συνεχόμενα. Θα μαζευτεί αρκετό νερό γιατί θα βρέχει αρκετές ώρες», ανέφερε για την Αττική η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Νέο βαρομετρικό χαμηλό θα πλησιάσει τη χώρα μας από τα νοτιοδυτικά, φέρνοντας καταιγίδες στα δυτικά, βροχές στα κεντρικά τμήματα της υπόλοιπης χώρας και πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια σήμερα Κυριακή, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Την Κυριακή και την Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα κεντρικά και τα νότια της χώρας όπως τα νότια του Ιονίου, η Θεσσαλία, η Στερεά, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Αττική είναι ανάμεσα στις περιοχές όπου θα επηρεαστούν

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετές βροχές και πρόκειται να μεγαλώσει και η έντασή τους. Στη Θεσσαλονίκη πιο ήπιος καιρός με λίγες βροχές και πολύ σποραδικές. Στα βόρεια θα πνέει άνεμος 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 19 με 20 βαθμούς.

Αύριο Δευτέρα, στα νότια αναμένονται καταιγίδες και στο Αιγαίο, κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων και στην περιοχή της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου. Το βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει σε αυτή την περιοχή του νοτίου Ιονίου και η Δευτέρα, οπότε τα φαινόμενα εκεί στις περιοχές αυτές θα επιμείνουν μέχρι και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες της Δευτέρας.