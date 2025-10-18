Ενδεικτικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης είναι ότι καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων.

Συγκλονίζει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν με απίστευτη σφοδρότητα με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις.

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, οι άλλοι δυο με σοβαρά πολλαπλά τραύματα και ο τέταρτος πιο ελαφρά.

Δείτε το βίντεο με τη σφοδρή σύγκρουση:

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddln62sft7mh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φονική σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.