Με λεωφορείο προωθούνται στον τελικό προορισμό οι 11 επιβάτες.

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο, στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.