Δείτε την ανακοίνωση της Hellenic Train.

Σε τροποποιήσεις δρομολογίων στον Προαστικό της Πάτρας προχωρά η Hellenic Train εξαιτίας αναγκαίων έργων στην σιδηροδρομική υποδομή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, τα δρομολόγια του ΠροαστιακούΠάτρας.

11303,

11304,

11305,

11306,

11307,

11308,

11309,

12300,

12301 και

12302

Στο τμήμα Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που εκτελούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.