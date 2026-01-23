Σε τροποποιήσεις δρομολογίων στον Προαστικό της Πάτρας προχωρά η Hellenic Train εξαιτίας αναγκαίων έργων στην σιδηροδρομική υποδομή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, τα δρομολόγια του ΠροαστιακούΠάτρας.
- 11303,
- 11304,
- 11305,
- 11306,
- 11307,
- 11308,
- 11309,
- 12300,
- 12301 και
- 12302
Στο τμήμα Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που εκτελούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.