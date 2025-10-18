Οι τουρίστριες επιχειρούσαν να διασχίσουν μονοπάτι που συνδέει τον Μπάλο με τα Φαλάσαρνα, όταν εγκλωβίστηκαν.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, όταν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, τουρίστριες από την Ιταλία, εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο της περιοχής.

Για τον απεγκλωβισμό τους έσπευσαν 15 πυροσβέστες, με 2 οχήματα, καθώς και ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ.

Σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, καταγράφεται η προσπάθεια της διάσωσης των δύο γυναικών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddle2p1h6mkh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι τουρίστριες επιχειρούσαν να διασχίσουν μονοπάτι που συνδέει τον Μπάλο με τα Φαλάσαρνα, όταν εγκλωβίστηκαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθησαν στο νοσοκομείο Χανίων. Είναι καλά στην υγεία τους.