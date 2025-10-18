Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές στα βόρεια και ανατολικά προάστια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, έως 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, κυρίως κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

H χώρα μας ετοιμάζεται να δεχτεί δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο Κυριακή και να διατηρηθεί έως και τη Δευτέρα, ενώ ένα δεύτερο κύμα φαίνεται πως θα επηρεάσει κυρίως την περίοδο Τετάρτη–Πέμπτη, σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολόγων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του STAR Θοδωρή Κολυδά χθες μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο, «ωστόσο σήμερα θα υπάρξει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο.

Στην εξέλιξη του καιρού περιμένουμε άλλα δυο κύματα:

Το πρώτο ξεκινά από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και επηρεάζει πολλές περιοχές.

Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω απο την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε...)»

Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από τα δυτικά και βόρεια την Κυριακή, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά τη Θεσσαλία και τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας.

Το πρώτο κύμα θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας κατά 2-3 βαθμούς και παροδικά ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, χωρίς όμως να έχει μεγάλη διάρκεια.

Το δεύτερο μέτωπο κακοκαιρίας, που προβλέπεται να φτάσει από τα δυτικά το βράδυ της Τετάρτης και να επηρεάσει μεγάλο τμήμα της χώρας έως την Πέμπτη. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν τοπικά από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Η αστάθεια εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης, με σταδιακή βελτίωση από την Παρασκευή.

Καιρός: Βροχερό Σαββατοκύριακο – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Νεφώσεις με τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το Σάββατο (18/10) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικές νεφώσεις, ενώ στα δυτικά είναι πιθανό μέχρι το μεσημέρι να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την νότια Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Σποράδες τις πρωινές κυρίως ώρες.

Ανεμοι: Στην ανατολική Πελοπόννησο δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στα κεντρικά και τα νότια άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ βαθμιαία θα στραφούν και εκεί σε βόρειους με την ίδια ένταση. Το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση τόσο στα δυτικά όσο και στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.