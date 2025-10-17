Ο καιρός μπορεί να είναι βροχερός αλλά η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Άστατος προβλέπεται τις επόμενες μέρες ο καιρός με βροχές σε όλη τη χώρα τοπικά πιο έντονες αλλά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ο καιρός θα είναι άστατος και κατά κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν επίσης βροχές αλλά πιο ασθενείς τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, φτάνοντας έως και τους 25 βαθμούς στην Κρήτη.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς ενώ στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν τοπικές βροχές.

Ο καιρός την Κυριακή και τη Δευτέρα

Την Κυριακή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Τη Δευτέρα συνεχίζει το ίδιο σκηνικό αλλά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

Φθινοπωρινός ο καιρός λένε οι μετεωρολόγοι

Οι μετεωρολόγοι επιμένουν ότι είναι τυπικός φθινοπωρινός καιρός. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος ωστόσο προειδοποίησε ότι «περιμένουμε άλλα δυο κύματα:

- Το πρώτο ξεκινά από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και επηρεάζει πολλές περιοχές.

- Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω από την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε...)

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επίσης σημείωσε σε ανάρτησή του πως «Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Ραγδαιότητες (αρκετό νερό σε λίγο χρόνο) φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική.

Ωστόσο, ήδη από την Παρασκευή, το σκηνικό άλλαξε ειδικά στα δυτικά με έντονες βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα.

Έως τις 19:40 το απόγευμα, σύμφωνα με το meteo, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο Ζωτικό Ιωαννίνων, ίσο με 72,6 χιλιοστά. Ακολούθησαν τα Θεοδώριανα στην Άρτα με 70 χιλιοστά, η Παραμυθιά με 68,2, τα Δερβίζιανα και η Ανατολή Ιωαννίνων με 66 και 61,4 χιλιοστά αντίστοιχα. Κάτω από το φράγμα των 60 χιλιοστών, στα 56,4 ακολούθησε η Ζάκυνθος, 55,8 στο Περτούλι Τρικάλων και 54,8 χιλιοστά έπεσαν στα Τύρια Ιωαννίνων.