Δύο κύματα κακοκαιρίας θα απασχολήσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Η πρόγνωση του καιρού για την 28η Οκτωβρίου από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών μέχρι την Τρίτη και Τετάρτη της άλλης εβδομάδας θα βρεθεί η χώρα μας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στην ουσία περιμένουμε δύο κύματα κακοκαιρίας να απασχολήσουν τη χώρα. Το πρώτο ήδη έχει αρχίσει και δραστηροποιείται μέσα στο Ιόνιο καθώς έχουν σχηματιστεί πυρήνες καταιγίδων.

Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα τείνει να μετατοπιστεί πιο ανατολικά - βορειοανατολικά για να επιδεινώσει τον καιρό στις περισσότερες περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.

Σήμερα Παρασκευή, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσει τη δυτική Ελλάδα με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές να εντοπίζονται σε τμήματα του Ιονίου Πελάγους, κυρίως προς το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, στη δυτική Στερεά, στην Ήπειρο, ακόμη και στα δυτικά και νότια παράλια της Πελοποννήσου.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε λίγες βροχές με συννεφιές και ηλιοφάνεια.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν πολύ ισχυροί, τοπικά θυελλώδεις. Στον αντίποδα στο Αιγαίο δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο.

Οι θερμοκρασίες χαμηλές νωρίς το πρωί στα πιο βόρεια τμήματα της χώρας μας. Ο υδράργυρος θα φθάσει ακόμα και τους 25 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Κρήτης, η οποία θα είναι η πρωταθλήτρια όσον αφορά τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Εκεί δεν αποκλείεται να δούμε τον υδράργυρο ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου, όταν την ίδια στιγμή στη βορειοδυτική Ελλάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνάει τους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα δούμε λίγες βροχές, όχι όμως αξιόλογες. Παρ'όλα αυτά οι βροχές θα είναι επικίνδυνες λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρόματος. Ο υδράργυρος έως και 23 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι πιο κλειστός αλλά χωρίς έντονες βροχές. Ο υδράργυρος μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, ενώ η ημέρα θα ξεκινήσει με σχετικά άστατο καιρό, σιγά σιγά θα αρχίσει ο καιρός να ανοίγει, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και περιμετρικά της χώρας μας προς της δυτική Ελλάδα, τα βόρεια τμήματα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, εκεί περιμένουμε τις όποιες βροχοπτώσεις εκδηλωθούν ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της δράσης του πρώτου κύματος της κακοκαιρίας.

Την Κυριακή, σιγά σιγά θα αρχίσει να βαραίνει και πάλι ο καιρός από το Ιόνιο προς το Αιγαίο. Αυτή η κακοκαιρία θα κρατήσει μέχρι και την Τρίτη και θα αφορά κατά κανόνα τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Τις καταιγίδες τις περιμένουμε σε θάλασσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Προς τα βόρεια θα βγουν κάποιες βροχές, μέτριας έντασης.

Έχει σχηματιστεί μία λωρίδα η οποία διασχίζει τη χώρα μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά και η χώρα μας ουσιαστικά θα χωριστεί στα δύο. Από τη μία πλευρά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και από την άλλη στα βόρεια τμήματα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως ανοίγεται μπροστά μας ένα διάστημα με φθινοπωρινού τύπου κακοκαιρίες. Αν βγουν κάποια φαινόμενα αυτά θα τα συναντήσουμε σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα οδηγηθούμε στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, όπως όλα δείχνουν 26 με 28 του μήνα ο καιρός θα είναι πολύ καλός και με υψηλές σχετικά θερμοκρασίες.

