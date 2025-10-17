Δείτε τους αριθμούς που κληρώθηκαν απόψε στο Eurojackpot.

Το ποσό των 68 εκατ. ευρώ κλήρωσε απόψε το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 18, 21, 34, 35 και 46. Τζόκερ οι αριθμοί: 2 και 3.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον πίνακα κερδών 1 δελτίο κέρδισε τα 69 εκατ. ευρώ, ενώ 2 ακόμη είναι τα τυχερά δελτία της δεύτερης κατηγορίας (5+1) τα οποία κερδίζουν από 1,1 εκατ. ευρώ. Επίσης 11 δελτία της τρίτης κατηγορίας (5) κερδίζουν από 122,747 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το χρυσό δελτίο παίχτηκε στην Έσση της Γερμανίας.

Ο πίνακας κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φορολογία των κερδών

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

-κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

-κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

-κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Ανεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Σημείωση: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.