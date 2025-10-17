Το πρώτο από τα δύο κύματα κακοκαιρίας θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το βράδυ με το δεύτερο να ξεκινάει από την Κυριακή το πρωί στη δυτική Ελλάδα και κατά την διάρκεια της ημέρας θα επεκταθεί και στην Αθήνα.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο του windy. Από τα ξημερώματα της Κυριακής θα αρχίσει να «χτυπά» περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Ωστόσο, το πρωί της Κυριακής τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα πέσουν καταιγίδες, κατά τόπου ισχυρές σε περιοχές όπως Η Λευκάδα, η Πάτρα, ο Πύργος. Ωστόσο, θα αρκετές περιοχές την κεντρικής και δυτικής χώρας θα σημειώνονται βροχές.

Το απόγευμα της Κυριακής θα υπάρξει νέα επιδείνωση στην υπηρωτική χώρα με βροχές και έντονες καταιγίδες κυρίως σε Πελοπόννησο. Ζάκυνθος, Αμαλιάδα, Πύργος, Καλαμάτα, Κορώνη θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας το βράδυ (γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής), με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται ανατολικότερα προς την Αττική.

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής αναμένονται βροχές και καταιγίδες το βράδυ της Κυριακής αλλά και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας. Μάλιστα, η Δευτέρα αναμένεται να είναι μία ιδιαίτερα βροχερή μέρα για την Αττική με βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, την Κυριακή, σιγά σιγά θα αρχίσει να βαραίνει και πάλι ο καιρός από το Ιόνιο προς το Αιγαίο. Αυτή η κακοκαιρία θα κρατήσει μέχρι και την Τρίτη και θα αφορά κατά κανόνα τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Τις καταιγίδες τις περιμένουμε σε θάλασσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Προς τα βόρεια θα βγουν κάποιες βροχές, μέτριας έντασης.

Έχει σχηματιστεί μία λωρίδα η οποία διασχίζει τη χώρα μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά και η χώρα μας ουσιαστικά θα χωριστεί στα δύο. Από τη μία πλευρά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και από την άλλη στα βόρεια τμήματα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως ανοίγεται μπροστά μας ένα διάστημα με φθινοπωρινού τύπου κακοκαιρίες. Αν βγουν κάποια φαινόμενα αυτά θα τα συναντήσουμε σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.