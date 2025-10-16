Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης του Τζόκερ.

Η κλήρωση του τζόκερ μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 5,7 εκατ. ευρώ είναι: 1, 21, 25, 27 και 31. Τζόκερ ο αριθμός 20.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε ένα «χρυσό» δελτίο που κερδίζει 5,7 εκατ. ευρώ. Επίσης 20 δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

Επίσης, η φορολογία των κερδών γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα φόρου:

-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

-κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

-κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

-κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)