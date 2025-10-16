«Σκόπευα να επιστρέψω το 2022 στην πατρίδα μου αλλά δεν έβρισκα εισιτήριο» είπε ο μοναχός στις Αρχές που τον συνέλαβαν.

Ένας Ρώσος μοναχός συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου καθώς βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα.

Ο μοναχός ήταν 3 χρόνια παράνομα στην ελληνική επικράτεια, διάστημα κατά το οποίο φέρεται να διέμενε στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος του Αγίου Όρους, αποκαλούμενη και ως Ρωσική Μονή.

Ο μοναχός συνελήφθη στον αεροδρόμιο «Μακεδονία», όταν επιχειρώντας να ταξιδέψει προς την Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό τη Μόσχα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα προβλεπόμενα ταξιδιωτικά έγγραφα που να δικαιολογούν την νόμιμη παραμονή του στην χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μοναχός ήρθε στην Ελλάδα στις αρχές του 2022 με 2μηνη άδεια παραμονής. Όταν τελείωσε αυτή επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, εκδίδοντας διαμονητήριο που είχε ισχύ για τρεις μέρες αλλά έμεινε πάνω από τρία χρόνια.

«Σκόπευα να επιστρέψω το 2022 στην πατρίδα μου αλλά δεν έβρισκα εισιτήριο. Ζούσα όλα αυτά τα χρόνια στην Μονή Αγίου Παντελεήμονος, πλέον θέλω να επιστρέψω», είπε στην απολογία του, δηλώνοντας άγνοια για το αδίκημα που του αποδίδεται. «Νόμιζα ότι θα πλήρωνα απλά ένα πρόστιμο», συμπλήρωσε.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όπου δικάστηκε, τον έκρινε ένοχο, με τον νέο νόμο περί παράνομης παραμονής, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, χωρίς αναστολή ή μετατροπή.

Καθώς η ποινή, σύμφωνα με τον νόμο, δεν εκτελείται εφόσον ο καταδικασθείς επιθυμεί οικειοθελώς να επιστρέψει στην πατρίδα του, ο μοναχός δήλωσε πως αυτή ήταν ούτως ή άλλως η πρόθεσή του, να επαναπατριστεί.