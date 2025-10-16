Το ΣτΕ επικύρωσε την ακύρωση της απόφασης του Δήμου Αθηναίων, κρίνοντας ότι μόνο η Πολιτεία, έχει αρμοδιότητα να θεσπίζει περιορισμούς στους όρους δόμησης.

Στον «αέρα» τίναξε το Συμβούλιο της Επικρατείας την καθολική απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών που είχε επιβληθεί από το Δήμο Αθηναίων, ενόψει της απόφασης του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Η απαγόρευση αυτή που εφαρμόστηκε οριζόντια σε όλες τις περιπτώσεις οικοδομικών εργασιών , ήταν σύμφωνα με το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, αυθαίρετη, χωρίς καμία «σχετική εξουσιοδότηση», η οποία αντίκειται στο Σύνταγμα. Για το λόγο αυτό, οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την εν λόγω απόφαση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αρ. 1728/2025 απόφασης του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Ρ. Γιαννουλάτου, Σύμβουλος, Εισηγητής: Δ. Πυργάκης, Πάρεδρος) “ από καμία διάταξη δεν έχει παρασχεθεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εξουσιοδότηση για την κανονιστική ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με τους όρους έκδοσης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και τους εφαρμοστέους όρους και περιορισμούς δόμησης στις περιοχές αρμοδιότητάς τους· άλλωστε αυτό απαγορεύεται από το Σύνταγμα.

Εν όψει των ανωτέρω, η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με την οποία διατάχθηκαν « (…) [τ]α στελέχη της υπηρεσίας δόμησης να μην εκδίδουν βεβαιώσεις όρων δόμησης ή προεγκρίσεις δόμησης με ύψη ανώτερα των προβλεπομένων στο (…) β.δ. της 30.8/9.9.1955 (…) ή των ειδικών νεότερων Π.Δ/των και εν γένει να απέχουν από την έκδοση οικοδομικών αδειών που εγκρίνουν την ανέγερση κτιρίων καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου κατά τα ανωτέρω ύψους», συνιστά, κατ’ ουσίαν, κανονιστική ρύθμιση σχετικά, αφενός, με την τηρητέα από την Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Αθηναίων διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, και αφετέρου, με τους εν γένει εφαρμοστέους όρους δόμησης ως προς το ύψος των προς ανέγερση κτιρίων στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων. Η κανονιστική όμως αυτή ρύθμιση εκδόθηκε χωρίς να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση. Συνεπώς, νομίμως ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το επίδικο μέρος της, με την προσβαλλομένη απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”.