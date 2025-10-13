Το κείμενο της γνωμοδότησης του ΣτΕ θα δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

Τις «συμπληγάδες» του ΣτΕ πέρασε το το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος περί της έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ) για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ.

Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου κρίνει νόμιμο και συνταγματικό το σχέδιο ΠΔ είχε κατατεθεί για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (146, 147, 148, 149/2025) που είχε τινάξει στον αέρα πριν λίγους μήνες το ΝΟΚ.

Αυτή τη φορά με την υπ΄ αριθμ΄135/2025 γνωμοδότησή του το Ε΄ Τμήμα έκρινε ότι το σχετικό ΠΔ είναι μέσα στο πνεύμα των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ. Ωστόσο επισημαίνεται που ότι πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται προέλεγχος, ενώ παράλληλα καθορίζεται το ύψος του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, η διαδικασία και οι υπόχρεοι καταβολής του. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στον δικαιούχο δήμο για την υλοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου.

Το κείμενο της γνωμοδότησης του ΣτΕ θα δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Η γνωμοδοτηση αυτή εκτιμάται ότι ανοίγει το δρομο για τη νομιμοποίηση των «πράσινων» κτιρίων που χτίστηκαν με τα μπόνους του Νέου Οικοδομικού Κώδικα εφόσον πληρειται η βασική προϋπόθεση της περιβαλλοντικής προεκτίμησης.

Το σίγουρο είναι πως με το Προεδρικό Διάταγμα ξεκαθαρίζει πλέον το θολό τοπίο ως προς τη χρήση κινήτρων του ΝΟΚ, επηρεάζοντας θετικά την οικοδομική δραστηριότητα, ακόμη και σε έργα που είχαν ξεκινήσει νόμιμα έως και την 11η Δεκεμβρίου 2024.