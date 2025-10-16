Ο 54χρονος κυρίως νυχτερινές ώρες, προσέγγιζε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Στη σύλληψη ενός 54χρονου προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος για κλοπές κατ' εξακολούθηση στο Κολωνάκι.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ο 54χρονος από τον περασμένο Μάιο, διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, αφαιρώντας χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο 54χρονος κυρίως νυχτερινές ώρες, προσέγγιζε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες και αφαιρούσε χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές. Από έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- κονσόλα παιχνιδιών μαζί με 16 παιχνίδια,

- ηλεκτρικό πατίνι,

-3 tablet,

-2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό,

-2 τηλεοράσεις,

-5 οθόνες,

-8 πληκτρολόγια,

- πίνακας ζωγραφικής,

- ζευγάρι γυαλιά ηλίου,

- φωτογραφική μηχανή και

- κινητό τηλέφωνο.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων καταστημάτων στην περιοχή του Κολωνακίου. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.