Από την 1η Σεπτεμβρίου οι πολίτες με προβλήματα ακοής μπορούν να εξυπηρετούνται από το 1555 στην ελληνική νοηματική γλώσσα και αυτό είναι αναμφισβήτητα ένα μεγάλο βήμα προς την ισότιμη πρόσβαση.

Η νέα υπηρεσία του 1555 αλλάζει όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα και οι πολίτες μπορούν με τρόπο εύκολο, άμεσο και ασφαλή να λάβουν τις κατευθύνσεις που χρειάζονται και να λύσουν το ζήτημά τους.

Μπορείς με 5 απλά βήματα να κλείσεις το ραντεβού σου:

1) Εισέρχεσαι στην Ψηφιακή Εξυπηρέτηση του 1555.gov.gr

2) Επιλέγεις το Αίτημα Ραντεβού Βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα.

3) Συνδέεσαι με τους προσωπικούς σου κωδικούς Taxisnet.

4) Δηλώνεις τουλάχιστον 2 διαφορετικές ημερομηνίες και ώρες για τον καθορισμό του ραντεβού.

5) Επιλέγεις Φορέα και θεματολογία που ταιριάζει στο ζήτημά σου.

Αφού ολοκληρώσεις την παραπάνω διαδικασία, λαμβάνεις στο email σου την επιβεβαίωση του ραντεβού σου, καθώς και τον σύνδεσμο για την είσοδο στο περιβάλλον βιντεοκλήσης. Την ημέρα του ραντεβού, ο σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 10 λεπτά πριν από την ώρα του ραντεβού και έως 10 λεπτά μετά. Στην βιντεοκλήση συμμετέχουν ο διερμηνέας ΕΝΓ καθώς και εξειδικευμένος εκπρόσωπος, εκπαιδευμένος στη θεματολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00, εκτός επίσημων αργιών.

Μιλάμε για μια νέα εποχή στην εξυπηρέτησή μας, με το 1555 να έχει δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα όσον αφορά στην επικοινωνία του καθενός από εμάς με το Δημόσιο.