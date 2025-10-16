Ο πατέρας, βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς αναγκάζεται να υποχρεώνεται σε φίλους και γνωστούς για να μεταφέρει το παιδί του στο Ηράκλειο.

Σε μια απίστευτη ταλαιπωρία έχει μπει ένας πατέρας από τα Χανιά, το παιδί του οποίου είναι καρκινοπαθές ο οποίος καλείται να ζητάει μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση από την Τροχαία Χανίων, χωρίς όμως να έχει αποτέλεσμα.

Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται στην κατοχή του zarpanews.gr, ενώ κινούνταν στο Βαμβακόπουλο, στις 28 Σεπτεμβρίου, μαζί με συγγενικό του πρόσωπο, σταμάτησε σε έλεγχο της τροχαίας και έλαβε πρόστιμο για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Ο άνδρας ζήτησε αν γίνεται να μην του αφαιρέσουν το δίπλωμα καθώς έχει παιδί με λευχαιμία και χρειάζεται τουλάχιστον μια φορά στις 10 ημέρες να πηγαίνει στο Ηράκλειο ώστε το 4χρονο κορίτσι να υποβάλλεται σε εξετάσεις και θεραπείες, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Αυτό δεν έγινε δεκτό κι ο άνδρας έλαβε το χαρτάκι της τροχονομικής παράβασης, την οποία και πλήρωσε.

Στη συνέχεια, πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ώστε να κάνει ένσταση για να μπορέσει να λάβει πίσω το δίπλωμά του προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Λίγες ημέρες μετά, όπως λέει ο ίδιος ενημερώθηκε προφορικά, μέσω τηλεφώνου ότι η ένστασή του απορρίφθηκε, χωρίς όμως να λάβει εξήγηση για τον λόγο που έγινε αυτό.

Τόσο ο άνδρας, όσο και ο δικηγόρος του, ζήτησαν ακρόαση στην Τροχαία Χανίων δείχνοντας τα ίδια δικαιολογητικά, δηλαδή την ιατρική γνωμάτευση αλλά και την απόφαση αναπηρίας του κοριτσιού, για να λάβουν αρνητική απάντηση αλλά και να ακούσουν τη φράση «Βρείτε τρόπο να πάτε (σσ. στο Ηράκλειο)»…

Ο πατέρας, βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς αναγκάζεται να υποχρεώνεται σε φίλους και γνωστούς για να μεταφέρει το παιδί του στο Ηράκλειο, που πρέπει να κάνει τις θεραπείες του.

«Αν είχα πιει, αν είχα περάσει στοπ ή φανάρι και ήμουν επικίνδυνος να το καταλάβω. Δεν έχω πρόβλημα με το πρόστιμο, καλώς με έγραψαν, αλλά αφού τους έχω εξηγήσει την κατάσταση, γιατί δε μου δίνουν πίσω το δίπλωμα. Τι πρέπει να κάνω, να πάω χωρίς δίπλωμα στο Ηράκλειο και να παρανομήσω ξανά;», λέει αναστατωμένος στο zarpanews.gr, ο πατέρας που ζητάει μια λύση για το πρόβλημά του.

«Δεν το θέλω ούτε για βόλτες, ούτε για ξενύχτια, ούτε για να πάω να πιω, αφορά την υγεία του παιδιού μου», τονίζει κλείνοντας ο πατέρας.