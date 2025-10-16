Ο καιρός σιγά σιγά αρχίζει και συμβαδίζει με την εποχή στην οποία βρισκόματε. Έρχονται και πάλι βροχοπτώσεις- αρχής γενομένης από σήμερα-, οι οποίες σύμφωνα μετον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη θα είναι ήπιες στην αρχή και σταδιακά θα εμφανίσουν μια τάση να ενταθούν κυρίως για περιοχές στη δυτική Ελλάδα.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, αρχίζει και μετατοπίζεται προς τα ανατολικά βορειοανατολικά. Παράλληλα πιο βορειοανατολικά υψώνεται ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών θέσεων, ένας αντικυκλώνας,με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την κίνηση αυτού του συστήματος κακοκαιρίας. Γι'αυτό και θα μείνει για αρκετές ημέρες στις ίδιες περιοχές προσπαθώντας να κινηθεί λίγο πιο βορειοανατολικά.

Σήμερα τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο. Μέσα στη νύχτα περιμένουμε ένταση των φαινομένων προς το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο.

Αύριο, θα είναι μια πιο βροχερή ημέρα κατά κανόνα στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Οι άνεμοι μέσα στο Ιόνιο οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ και στην πλευρά του Αιγαίου θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι.

Οσον αφορά τις θερμοκρασίες αυτές έχουν μαλακώσει. Δεν θα ξεπεράσουμε τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να βγουν κάποιες λίγες βροχές στα βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα του νομού.

Εκτιμούμε οτι στην Αττική θα βρέξει αρκετά το βράδυ της Κυριακής αλλά και το πρωί της Δευτέρας, εκεί που θα περάσει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας.

Ο υδράργυρος έως και 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε βροχοπτώσεις κυρίως προς τα δυτικά τμήματα. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Παρασκευή, η κακοκαιρία θα εμφανίσει μία τάση να μετατοπιστεί πιο ανατολικά. Δεν αποκλείεται να δούμε έντονα φαινόμενα προς τη δυτική Ελλάδα, γι'αυτό και θα πρέπει να υπάρχει μία ετοιμότητα, στα Επτάνησα, στη δυτική ηπειρωτική χώρα, στη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Θα έχουμε κάποια περάσματα αλλά με πιο ήπια φαινόμενα και για την υπόλοιπη χώρα.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι τύπου «Π» και τα φαινόμενα θα εστιάζονται στα δυτικά, την ηπειρωτική χώρα και μέσα στο Ιόνιο.

Κάποια φαινόμενα θα βγουν και προς τη βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία, ανατολική Θράκη), και το ανατολικό Ιόνιο.

Το Σάββατο είναι μια ημέρα μεταβατική καθώς θα ολοκληρώσει τη δράση της η πρώτη κακοκαιρία, η οποία θα δώσει μεγάλο όγκο νερού, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Την Κυριακή μας έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, θα επειδινωθεί σημαντικά ο καιρός πρώτα στη δυτική Ελλάδα.

Φαίνεται οτι αυτό το κύμα που θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στη Δευτέρα, θα απασχολήσει αρκετές περιοχές της χώρας μας.

Θα μπορέσει να κινηθεί πιο ανατολικά και θα φτάσει μεχρι τα νησιά του ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Και η Αττική θέτη σοβαρή υποψηφιότητα να δει αρκετές βροχές το βράδυ της Κυριακής αλλά και μέχρι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Επομένως, μπαίνουμε σε ένα κλοίο διαδοχικών φθινοπωρινού τύπου κακοκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε στη δυτική Ελλάδα, γιατί φαίνεται οτι θα πέσει αρκετός όγκος νερού και θα έχει και διάρκεια το φαινόμενο. Οι υπόλοιπες περιοχές θα ζήσουν ένα φυσιολογικό φθινοπωρινό καιρό.

