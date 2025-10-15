Περισσότεροι από 200.000 χρήστες βρέθηκαν μέλη διαδικτυακών κοινοτήτων που ενημέρωναν 24/7 για τα μπλόκα της Τροχαίας.

«Μαύρο» σε τρεις παράνομες διαδικτυακές κοινότητες - που ενημέρωναν για τα σημεία που διεξάγονται αλκοτέστ - έριξε η ΕΛΑΣ, συλλαμβάνοντας μάλιστα δύο άτομα.

Όπως έγινε γνωστό, περισσότερα από 201.000 μέλη ενημερώνονταν καθ’ όλο το 24ωρο για ελέγχους, κυρίως σε εθνικές οδούς, αλλά και κεντρικά σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη - μέσω ομάδων σε πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι εν λόγω κοινότητες δημιουργούσαν σοβαρούς κινδύνους στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας, για αυτό και η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνέλαβε το πρωί της Τρίτης δύο ημεδαπούς, 29 και 55 ετών, οι οποίοι τις λειτουργούσαν ως διαχειριστές.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ, παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία συνολικά 3 κοινοτήτων.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, ύστερα από παραγγελία αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχετικά με τη λειτουργία παράνομης διαδικτυακής κοινότητας, η οποία είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγελιών από πολίτες καθώς και διαπιστώσεων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε η ύπαρξη 3 κοινοτήτων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 201.000 μέλη, τα οποία, μέσω δημοσιεύσεων, ενημέρωναν τόσο για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσιών της τροχαίας, όσο και για την παρουσία λοιπών υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. κλπ).

Όπως διαπιστώθηκε, ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος ρόλο διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα που απαριθμούσε πάνω από 173.000 μέλη, ενώ ο πρώτος διαχειριζόταν ως υπερδιαχειριστής ακόμα 2 κοινότητες, με περίπου 28.000 μέλη, ενημερώνοντας για περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΛΑΣ, οι ανωτέρω κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά, στα οποία λειτουργούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης και τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.