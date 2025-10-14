Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ οι δύο σοροί παραδόθηκαν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου του νησιού.

Περιπολικό σκάφος του λιμενικού, που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές της Ρόδου και παρά τα φωτεινά και ηχητικά σήματα για ακινητοποίηση, ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το ταχύπλοο πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και ανατράπηκε,με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.

Στη συνέχεια το πλήρωμα του περιπολικού, με τη συνδρομή δεύτερου σκάφους, περισυνέλεξε 16 άτομα, 12 άνδρες και 4 γυναίκες, καθώς και δύο άτομα έναν άνδρα και έναν ανήλικο νεκρούς.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ οι δύο σοροί παραδόθηκαν αρχικά σε γραφείο τελετών και στη συνέχεια στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Ρόδου.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 30, 31 και 32 ετών, υπήκοοι Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των άρθρων περί παράνομης μεταφοράς μεταναστών, απείθειας, πρόκλησης ναυαγίου και ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η Λιμενική Αρχή της Ρόδου διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για τα δύο θύματα. Το σκάφος της μεταφοράς βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του περιστατικού.

