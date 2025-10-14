Τραγική κατάληξη στην υπόθεση με την 3χρονη που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα.

Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Λάρδο Ρόδου. Το παιδί νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο του νησιού και, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αναπληρωτή Διοικητή, Μιχάλη Σοκορέλου, υπήρξε οίδημα εγκεφάλου, γεγονός που οδήγησε στον εγκεφαλικό θάνατο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο θείος του παιδιού, που είχε την επίβλεψή του, και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για το πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής της οικογένειας και βρέθηκε μέσα στην πισίνα.

Σε δηλώσεις του στην dimokratiki.gr ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος ανέφερε ότι το παιδί υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα και υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος. Πλέον εξετάζεται απο πλευράς Νοσοκομείου Ρόδου το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του άτυχου κοριτσιού σε νοσοκομείο της Αθήνας ή της Κρήτης, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα μεταμόσχευσης των υπόλοιπων ζωτικών οργάνων, εφόσον η οικογένεια το αποφασίσει.

Πώς το 3χρονο κοριτσάκι βρέθηκε στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του

Το 3χρονο κοριτσάκι βρέθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι αναίσθητο στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου. Μεταφέρθηκε διασωληνωμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου περίπου στις 12:30 μ.μ., έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού και εμφανίζοντας μυδρίαση, ένδειξη σοβαρής κατάστασης. Σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Μιχάλη Σοκορέλο, το παιδί φαίνεται ότι παρέμεινε αρκετή ώρα στο νερό και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στο ξενοδοχείο βρισκόταν και γιατρός-επειγοντολόγος βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες και συνόδευσε το παιδί στο νοσοκομείο.