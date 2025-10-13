Κάποιες περιοχές εκτιμάται ότι θα δουν έως και 1/3 μείωση στην παραγωγή ελαιολάδου.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το μάζεμα της ελιάς στην Κρήτη, υπάρχει αγωνία για την παραγωγή ελαιολάδου αλλά και το πού θα κινηθούν φέτος οι τιμές.

Μόνο λίγοι παραγωγοί έχουν ξεκινήσει στο Αρκαλοχώρι τη συγκομιδή, κυρίως για το πρώιμο αγουρέλαιο, δήλωσε ο πρόεδρος των ελαιουργών Ηρακλείου, Μάκης Αφθονίδης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη.

Η απόδοση κυμαίνεται γύρω στα 6-7 κιλά ελιές για ένα κιλό λάδι, κάτι που θεωρείται ικανοποιητικό για την εποχή, ενώ οι τιμές που ακούγονται αυτές τις μέρες να είναι στα επίπεδα των 7,20-7,50 ευρώ το κιλό, συμπλήρωσε.

Ωστόσο, για τους περισσότερους ελαιοπαραγωγούς, ειδικά όσους έχουν ξηρικές καλλιέργειες, η σύσταση είναι σαφής: «Καλό θα είναι να μην περνούν ούτε έξω από το λιόφυτο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αφθονίδης, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για μαζική συγκομιδή.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει η έλλειψη βροχών. Εάν δεν βρέξει μέσα στις επόμενες ημέρες, τότε το μάζεμα ελιάς θα καθυστερήσει και αναμένεται να ξεκινήσει από τα μέσα Νοεμβρίου. «Αυτό είναι και το λογικό», σχολίασε ο κ. Αφθονίδης, εξηγώντας πως η καθυστέρηση μπορεί να βοηθήσει τον καρπό να ωριμάσει σωστά, εφόσον πέσουν οι πρώτες βροχές.

Η εικόνα της φετινής παραγωγής προμηνύεται δύσκολη. Το Αρκαλοχώρι και οι περιοχές της Έμπαρου και της Βιάννου υπολογίζεται ότι θα δουν μείωση έως και στο 1/3 σε σχέση με άλλες χρονιές. Στην περιοχή του Πύργου Μονοφατσίου, όπου ορισμένοι έχουν ήδη ξεκινήσει τη συγκομιδή, οι πρώτες ποσότητες αγουρελαίου δείχνουν καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάτι που δίνει μια νότα αισιοδοξίας.

«Η Κρήτη ετοιμάζεται για ένα δύσκολο λιομάζωμα, όχι μόνο για τον καιρό, αλλά και για την αγορά», σχολιάζουν άνθρωποι του χώρου. Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά την τιμή του ελαιολάδου, η οποία παραμένει αβέβαιη. Με τις διεθνείς αγορές σε αναβρασμό και τις περσινές τιμές να έχουν εκτοξευθεί, οι παραγωγοί εύχονται να διατηρηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς όμως να πλήξουν τον καταναλωτή.

