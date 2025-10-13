Η αίτηση αποχής έγινε δεκτή μετά από υπόμνημα της οικογένειας Ρούτσι, καθώς η συνήγορός τους είναι σε αντιδικία με συγγενικό πρόσωπο της δικαστή.

Δεκτή έγινε η αίτηση αποχής της εισηγήτριας κ. Μ. Γάκη από την κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών που θα κρίνει την αίτηση ακυρότητας της προδικασίας για την υπόθεση των Τεμπών. Η αίτηση αποχής έγινε δεκτή μετά από υπόμνημα της οικογένειας Ρούτσι, καθώς η συνήγορός τους είναι σε αντιδικία με συγγενικό πρόσωπο της δικαστή.

Αίτηση ακυρότητας

Ειδικότερα, η αίτηση ακυρότητας της προδικασίας κατατέθηκε από την οικογένεια Ρούτσι διά της δικηγόρου κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η αίτηση εισήχθη στο Συμβούλιο με αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών κ. Καραγιάννη.

Και ενώ το Συμβούλιο Εφετών επρόκειτο να συνεδριάσει σήμερα το πρωί για να εξετάσει την αίτηση, εντούτοις, η συνεδρίαση μετατέθηκε για το πρωί της Τρίτης, καθώς έγινε δεκτό το αίτημα αποχής της δικαστού, λόγω αντιδικίας για άλλη υπόθεση μεταξύ της κ. Κωνσταντοπούλου και συγγενικού προσώπου της κ. Γάκη.

Υπόμνημα

Για την ακρίβεια η οικογένεια Ρούτσι κατέθεσε υπόμνημα στο Συμβούλιο Εφετών, προκειμένου να εξαιρεθεί η κ. Γάκη, η οποία ορίστηκε εισηγήτρια στη συνεδρίαση. Το υπόμνημα βασίζεται στο γεγονός ότι η κ. Γάκη είναι σύζυγος του εφέτη κ. Γιάνναρου ο οποίος βρίσκεται σε αντιδικία με την δικηγόρο της οικογένειας καθώς όπως σημειώνεται στο υπόμνημα, «ο ίδιος, ως εν ενεργεία δικαστής έδωσε, τον Μάρτιο 2025, στον Βόλο, κοινή ένορκη βεβαίωση με δικηγόρο Βόλου, προς υποστήριξη της αγωγής έτερης δικαστού κατά της συνηγόρου μας, η δε συνήγορός μας έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του τον Ιούνιο 2025, είναι αυτονόητο ότι η κυρία Γάκη θα πρέπει για τον λόγο αυτό να απόσχει από κάθε ενέργεια και να μην εμπλακεί στην υπόθεση, αφού η άμεση συγγένειά της με πρόσωπο που αντιδικεί με την συνήγορό μας είναι πρόδηλο ότι προκαλεί αυτονόητες υπόνοιες μεροληψίας, αυτονοήτως δε η κυρία Γάκη θα πρέπει να δηλώσει αποχή, πράγμα που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει ήδη κάνει μόνη».

Εν τέλει η αίτηση αποχής της δικαστού έγινε δεκτή, οπότε το πρωί της Τρίτης θα συνεδριάσει εκ νέου του Συμβούλιο.