Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στις 19 Ιανουαρίου, βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Καρύστου στην Εύβοια. Τότε ο σύζυγός της είχε πει πως έπεσε ενώ έκανε εξωτερικές εργασίες.

Υπέκυψε στα τραύματά της, 9 μήνες μετά την κακοποίηση και τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της, η 53χρονη γυναίκα από το Μαρμάρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με το Mega, η γυναίκα είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Καρύστου και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό με βαριές κακώσεις σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι.

Η γυναίκα φέρεται να υποβλήθηκε και σε μεταμόσχευση κρανίου, ωστόσο, ο οργανισμός της δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας. «Δεν ήταν σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν πολυθυμόταν, δεν λειτουργούσε το μυαλό της λόγω της μεταμόσχευσης, του χειρουργείου. Είχε μεγάλη ενδοκράνια πίεση, είχε κάνει παροχέτευση. Δεν άντεξε η καρδιά της.Ήταν κλινήρης 9,5 μήνες», λέει η ανιψιά της στο Mega.

«Την έβρισκα στους δρόμους. Εγώ, όποτε την έβλεπα, είχε μώλωπες, ήταν χτυπημένη. Την χτυπούσε, έκλαιγε συνέχεια: ‘με χτυπάει, με χτυπάει. ‘Με τι σε χτυπάει;’ τη ρώτησα. ‘Με τη μαγκούρα, με ξύλα, με ό,τι βρει’», ανέφερε συγγενής της γυναίκας στο Mega.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhewmn6uvsh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά από μακρά νοσηλεία στον Ευαγγελισμό η γυναίκα μεταφέρθηκε για αποκατάσταση στη Λάρισα, ωστόσο πριν από λίγες ημέρες η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας, όπου και κατέληξε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 19 Ιανουαρίου, η γυναίκα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Καρύστου. Τότε ο σύζυγός της είχε πει πως έπεσε ενώ έκανε εξωτερικές εργασίες. Όμως τα τραύματά της και μία ανώνυμη καταγγελία άνοιξαν τον φάκελο της υπόθεσης. Ο 65χρονος σύζυγός της είχε προφυλακιστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ακτηγορία που ενδέχεται να αλλάξει μετά την κατάληξη της γυναίκας.