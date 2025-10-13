Για απόπειρα από ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 20χρονος, μετά τους πυροβολισμούς στον Μαραθώνα.

Συνελήφθη ένας 20χρονος για πυροβολισμούς με καλάσνικοφ που έπεσαν έξω από σπίτι στον Μαραθώνα, στις 14 Αυγούστου.

Ο 20χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στην υπόθεση, έπειτα από τη διερεύνηση πληροφοριών αλλά και από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του, που εντοπίστηκε στο σημείο την ώρα της επίθεσης.

Στο σημείο των πυροβολισμών, έξω από σπίτι όπου μένει 30χρονος, βρέθηκαν 20 κάλυκες. Η επίθεση αποδίδεται σε διαφορές μεταξύ δράστη και θύματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Με βάση τα στοιχεία από την έρευνα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (10/10), από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, στον Μαραθώνα.