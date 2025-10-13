Ο καιρός θα κινηθεί σε φθινοπωρινό ρυθμό και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής, πού χρειάζεται ομπρέλα.

Το φθινόπωρο θα μας θυμίσει έντονα την παρουσία του αυτή την εβδομάδα με τον καιρό να κινείται σε ήπιες μεν συνθήκες όμως με τοπικές βροχές και μποφόρ να τον συνοδεύουν σύμωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Όπως σημείωσε στην καθιερωμένη πρόγνωσή του στο προσωπικό του ιστολόγιο στη χώρα μας θα επικρατήσει σταδιακά μεταβατικός καιρός, χωρίς σημαντικά φαινόμενα. Το επόμενο τριήμερο θα κυλήσει σε γενικές γραμμές με ασθενείς τοπικές βροχές ενώ τα 5 και 6 μποφόρ στα πελάγη συνθέτουν το καιρικό μοτίβο που δεν εμπνέει ανησυχία ως προς την εξέλιξη των φαινομένων. Σημείο «κλειδί» στην πρόγνωση που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την πορεία του καιρού είναι το γεγονός ότι αργά τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή (17/10) και κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, αναμένονται ισχυρότερες βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα. Προς ώρας τα προγνωστικά μοντέλα είναι συγκρατημένα ως προς την τελική ένταση των φαινομένων.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης έχουν μεταφερθεί στην Α-ΒΑ Ευρώπη, με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και γενικότερα την επικράτηση σχεδόν χειμωνιάτικου καιρού. Στις υπόλοιπες περιοχές της ηπείρου μας ο καιρός είναι γενικά ήπιος με αξιόλογες βροχές μόνο στην Α. Ισπανία και κυρίως στις Βαλεαρίδες. Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Ν. Πελοπόννησο και πιθανώς στο Ν. Ιόνιο, τη Δ. Κρήτη και την κεντροανατολική Μακεδονία. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής.

Την Τετάρτη (15/10), προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και πιθανώς στην Κρήτη. Οι άνεμοι μόνο στο Α. Αιγαίο και το Καρπάθιο θα φθάσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Πέμπτη (16/10), τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα. τη Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως ΝΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Ιόνιο).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αργά τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή και στη διάρκεια της Παρασκευής (17/10) στη Δ-ΒΔ Ελλάδα είναι αρκετά πιθανό να εκδηλωθούν αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες. Προφανώς, αυτό θα γίνει πιο ξεκάθαρο στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων.