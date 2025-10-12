«Κλείδωσε» την αλλαγή του καιρού και ο Σάκης Αρναούτογλου.

Από τα ξημερώματα της Δευτέρας, τα σύννεφα θα αρχίσουν να πυκνώνουν στα δυτικά τμήματα της χώρας. Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, από τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, θα επικρατούν κατά διαστήματα πυκνές συννεφιές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν αποκλείεται να σημειωθούν πιο έντονες μπόρες στη Ζάκυνθο και τη νότια Πελοπόννησο, ωστόσο τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν σταδιακά μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, χωρίς κάτι το αξιόλογο.

Την Τρίτη, σύμφωνα με τον έμπειρο προγνώστη καιρού, ενδέχεται να διατηρηθούν κάποιες τοπικές μπόρες στα νότια, όμως θα εξασθενίσουν γρήγορα μέσα στη μέρα. Η Τρίτη θα κυλήσει αρκετά καλά, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές.

Από την Τετάρτη, αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού, αρχικά από τα ανατολικά ηπειρωτικά, με βροχές από τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές όπως η δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος.

Την Πέμπτη, ο καιρός φαίνεται να μπαίνει σε μια πιο “βροχερή φάση”, κυρίως στη δυτικοκεντρική χώρα. Το Ιόνιο, η Ήπειρος, η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η δυτική Στερεά, η Θεσσαλία και η δυτική Μακεδονία θα δεχτούν αρκετές βροχές.

Από την Παρασκευή, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός αναμένεται να “αγριέψει” περισσότερο, με πιο έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα. Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει πως οι περιοχές που θα δεχτούν τα πιο έντονα φαινόμενα είναι η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Θεσσαλία.

Δείτε το σχετικό βίντεο με την πρόγνωση

{https://www.youtube.com/watch?v=Xg8V8psS5qY}