Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού στα μέσα της εβδομάδας βλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αυτήν την εβδομάδα καθώς αναμένονται βροχές και καταιγίδες από την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου του Star, Θοδωρή Κολυδά, ουσιαστικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Οι βροχές, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter, ξεκινάνε σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Αρκετές βροχές θα έχουμε την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια.

Παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει λίγο κατά 2 με 3 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ.

