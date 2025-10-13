Η 15χρονη έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Σε κατάσταση μέθης εντοπίστηκε τα ξημερώματα από την αστυνομία ανήλικο κορίτσι σε πάρκο στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα η ανήλικη ηλικίας 15 χρονών, εντοπίστηκε στις 1:30 τα ξημερώματα να καλεί σε βοήθεια και να περιφέρεται στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας στο κέντρο των Χανίων υπό την επήρεια μέθης μαζί με άλλους ανήλικους.

Η 15χρονη έφερε χτυπήματα στο κεφάλι τα οποία, σύμφωνα με τα όσα είπε στην αστυνομία, οφείλονται σε πτώση που είχε από τις σκάλες.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει την ανήλικη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύεται μέχρι αυτή την ώρα σε σοβαρή κατάσταση.

Η 41χρονη μητέρα της ανήλικης από την Ρουμανία συνελήφθη από την αστυνομία για έκθεση ανηλίκου.

