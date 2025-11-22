Το πρόγραμμα της εορταστικής βραδιάς.

Η εορταστική περίοδος ξεκίνησε και επίσημα απόψε στα Χανιά, με σύνθημα την καλή διάθεση, την επικοινωνία και την αλληλεγγύη και με τίτλο τα «ΧΑΝΙΑmas» φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Χανίων στο Ενετικό Λιμάνι.

Η τελετή και εκδήλωση φωταγώγτησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία δίπλα από το Γιαλί Τζαμί με την δημοτική αρχή να δίνει το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων.

Δημότες και επισκέπτες βρέθηκαν στο Ενετικό Λιμάνι συμμετέχοντας σε μία ενθουσιώδη γιορτή ντυμένη μελωδικά από τα μέλη της Φιλαρμονικής και της Παιδικής - Εφηβικής Χορωδίας του Δήμου Χανίων και φωτισμένη από τα χαρούμενα βεγγαλικά που πάντα προσφέρουν θέαμα και χαμόγελο.

Για ένα γερό ποδαρικό, μία ευχή προς όλους, έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Γιαννάκης «... ευχές προς όλους για μία καλή εορταστική περίοδο με υγεία και την ευκαιρία να αγγίξουμε τον διπλανό μας, να σταθούμε δίπλα σε αυτούς που υποφέρουν, να ακούσουμε τα παιδιά. Διότι τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου μας... Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε προσπαθήσει να μεταφέρουμε πιο νωρίς την εορταστική περίοδο διότι και ο εμπορικός κόσμος η νεολαία, τα παιδιά ζητούσαν τις εκδηλώσεις νωρίτερα. Αυτή την περίοδο μας το επέτρεψε και ο καλός καιρός αλλά και οι άνθρωποι μας που δούλεψαν, κατάφεραν να στολιστεί η πόλη. Μια στολισμένη πόλη, ευχάριστη, εορταστική, που μπορεί να φιλοξενήσει όλους εμάς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-defhza6nkl89?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εκδήλωση περιελάμβανε συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη και του συγκροτήματος της, ενώ στο σημείο λειτουργεί και το χριστουγεννιάτικο καρουζέλ, προσφέροντας στιγμές χαράς στους μικρούς δημότες.

Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να κρατήσουν ένα όμορφο ενθύμιο της ημέρας, χάρη στις δωρεάν φωτογραφίες από το photoboothaki που βρίσκεται στον χώρο ενώ εντυπωσιακή ήταν και η παρουσίαση show ιπτάμενων ακροβατικών από τους «El aire circus arts».