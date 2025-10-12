Σε μία από τις περιπτώσεις, γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από την πτώση της στο οδόστρωμα.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 41χρονος που κατηγορείται για κλοπές και επιθέσεις σε γυναίκες σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Ο 41χρονος συνελήφθη στις 8 Οκτωβρίου το απόγευμα, στην Αγία Βαρβάρα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από άμεση κινητοποίηση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, καθώς είχε επιτεθεί σε γυναίκες σε Νίκαια και Κορυδαλλό για να τους κλέψει την τσάντα.

Μάλιστα νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο 41χρονος είχε προσεγγίσει πεζή γυναίκα στον Κορυδαλλό και της είχε αρπάξει με βίαιο τράβηγμα την τσάντα, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με τη συνδρομή των τοπικών τμημάτων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κορυδαλλού, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος δρούσε συστηματικά από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Κινούμενος με μοτοσυκλέτα, φορούσε κράνος και μπουφάν εταιρείας διανομών ώστε να μην κινεί υποψίες, ενώ κατά τις επιθέσεις του επεδείκνυε ιδιαίτερη σφοδρότητα, τραβώντας βίαια τις τσάντες των θυμάτων.



