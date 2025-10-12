Εκτός εντατικής βρίσκεται πλέον το βρέφος που χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες που έκανε ο πατέρας του λίγο πιο δίπλα, στο σπίτι τους στην οδό Αχαρνών, στα Πατήσια.
Ο εφιάλτης για το βρέφος ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10), όταν η μητέρα του το άφησε στον πατέρα, προκειμένου να μπορέσει να πάει στην δουλειά. Τότε ο άνδρας έκανε χρήση ουσιών και το παιδί τις εισέπνευσε.
Λίγη ώρα αργότερα η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και ο πατέρας του παιδιού έφυγε για τη δουλειά. Η μικρή κοιμόταν και δεν ξυπνούσε, γεγονός που την αναστάτωσε.
Τελικά, το παιδί χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων και οι γιατροί έπρεπε αμέσως να το διασωληνώσουν.
{https://exchange.glomex.com/video/v-ddgdqjdds2mx?integrationId=40599y14juihe6ly}