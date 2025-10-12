Το βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Συνελήφθη ο πατέρας του.

Bρέφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην Αθήνα αφού είσεπνευσε ναρκωτικές ουσίες.

Το κοριτσάκι ενός έτους- μετά από εκκλήσεις της μητέρα του- εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο διαμέρισμα.

Συνελήφθη ένας άνδρας Αιγυπτιακής καταγωγής που ήταν στο σπίτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όπως ανέφερε η ΕΡΤ, ο 27χρονος έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και από τους καπνούς επηρεάστηκε το βρέφος και έχασε τις αισθήσεις του.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον πατέρα του κοριτσιού το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων.

Το ΕΚΑΒ φέρεται να κάλεσε η έντρομη μητέρα του όταν είδε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.