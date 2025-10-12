Είχαν συλληφθεί ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ο υπεύθυνος της πισίνας και ο πατέρας του παιδιού.

Ελεύθεροι, με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου, αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 5χρονου αγοριού στη Σαντορίνη.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 5 ετών παιδί από την Ινδία, συνεχίζονται.

Η επί του πεδίου η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.

Υπενθυμίζεται πως η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας και πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που την ώρα του τραγικού περιστατικού βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Επίσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.