«Ο πατριωτισμός της Αντίστασης πρέπει να γίνει σήμερα πατριωτισμός της κοινωνικής ευθύνης» τονίζει ο Χάρης Δούκας.

Την επέτειο των 81 χρόνων από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα στρατεύματα της ναζιστικής κατοχής, γιόρτασε την Κυριακή, ο Δήμος Αθηναίων, πραγματοποιώντας την τελετή Έπαρσης της Σημαίας της Απελευθέρωσης στον ιστό του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στην ομιλία του κατά την τελετή, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Σήμερα, τιμούμε όσες και όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη Δημοκρατία. Πριν από 81 χρόνια, η σβάστικα κατέβηκε από την Ακρόπολη και στη θέση της υψώθηκε ξανά η ελληνική σημαία — σύμβολο αξιοπρέπειας, ελπίδας και αντίστασης. Ογδονταένα χρόνια μετά, τα μηνύματα της επετείου αυτής παραμένουν δραματικά επίκαιρα. Σε μία εποχή, που ο φανατισμός, η ρητορική μίσους, η απαξίωση της πολιτικής και η αδιαφάνεια απειλούν ξανά τις αξίες μας, έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Ο πατριωτισμός της Αντίστασης πρέπει να γίνει σήμερα πατριωτισμός της κοινωνικής ευθύνης».

Η τελετή Έπαρσης της Σημαίας Απελευθέρωσης

Έξι μέλη της χορευτικής ομάδας του Λυκείου Ελληνίδων με εθνικές ενδυμασίες, κρατώντας τη Σημαία της Απελευθέρωσης και πλαισιωμένα από μαθητές και μαθήτριες της Ιονίου Σχολής προσήλθαν στον ιστό.

Η Σημαία παραδόθηκε από τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων στους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς. Ακολούθησε η Έπαρση της Σημαίας από τους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς (δύο βρακοφόροι κι ένας Εύζωνας), ενώ παιάνιζε ο Ύμνος της Σημαίας. Μετά την Έπαρση, η Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.

Την κυβέρνηση στην τελετή εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ενώ παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας και της Εκκλησίας.