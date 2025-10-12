Ο 47χρονος, κατά την προετοιμασία του εξοπλισμού του στην παραλία, παρασύρθηκε από τον αέρα.

Χειριστής αετοσανίδας (kite surf) τραυματίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό, «μεσημβρινές ώρες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Νέας Μηχανιώνας, για τραυματισμό ενός 47χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας) χειριστή αετοσανίδας (Kite Surf), στη θαλάσσια περιοχή «ΑΚΡΑ» Επανομής».

Ο 47χρονος, κατά την προετοιμασία του εξοπλισμού του στην παραλία, παρασύρθηκε από τον αέρα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.