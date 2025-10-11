Ο ίδιος κατέστρεψε και την τζαμαρία καταστήματος.

Στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα από το Καζακστάν, ο οποίος ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στην Καλλιθέα.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 10 το βράδυ όταν ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, σε τραπεζοκαθίσματα και στην τζαμαρία καταστήματος, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας που προχώρησαν στην σύλληψη του οδηγού, με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης καθώς κατελήφθη με μετρήσεις αλκοόλ 0,70 και 0,75 mg/l, πολύ πιο πάνω δηλαδή από τα όρια του πλημμελήματος.