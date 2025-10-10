Την συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις για την απεργία στις 14 Οκτωβρίου ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ.

Στην 24ωρη απεργία που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ.

Συγκεκριμένα, θα υπάρξει στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ μεταξύ 09:00 – 17:00 την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε της συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία, συνεπώς αναμένονται ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων, συμπεριλαμβανομένου του προαστιακού της Αθήνας. Αναμένονται οι αποφάσεις για λεωφορεία και τρόλει.

