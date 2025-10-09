Κίνηση τώρα στους δρόμους.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Βουλιαγμένης, καθώς έχει σημειωθεί θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις, με την κυκλοφορία να είναι σχεδόν αδύνατη σε ορισμένα τμήματα του δρόμου.

Οι οδηγοί που επιθυμούν να βγουν προς στην παραλιακή μπορούν να πάνε μέσω της Αλίμου ή από την Συγγρού, να βγουν στην παραλιακή προς Σούνιο και να γλιτώσουν από το μεγάλο μποτιλιάρισμα της καθόδου της Βουλιαγμένης.

