Καταιγίδες και μποτιλιάρισμα συνθέτουν ένα σκηνικό ταλαιπωρίας αυτή την ώρα στην Αττική, τα δύσκολα σημεία για τους οδηγούς.

Η κακοκαιρία Adel, που ήδη πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες, κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και στην Αθήνα. Εδώ και λίγη ώρα είναι σε εξέλιξη σφοδρές καταιγίδες στα νότια προάστια αλλά και σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Από το απόγευμα, πυκνές νεφώσεις κάλυψαν τον ουρανό της Αττικής, ενώ ισχυροί νοτιάδες και πρόσκαιρες μπόρες δημιούργησαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί της Παρασκευής τα φαινόμενα θα ενταθούν, με έντονες βροχοπτώσεις, ριπές ανέμου και πιθανές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση

Οι ουρανοί «άνοιξαν» με δυνατές βροχές να «σφυροκοπάνε» πολλές περιοχές συνοδευόμενες από δυνατό αέρα, με βροντές και κεραυνούς να συνθέτουν το καιρικό σκηνικό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα ενώ ήδη λόγω έντονης βροχής οι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι σε κεντρικά οδικά σημεία της πόλης.

Μποτιλιάρισμα στην Αττική: Τεράστια κίνηση και προβλήματα στους δρόμους λόγω καταιγίδας

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισού, στη Μεσογείων, την Κηφισίας και τη Συγγρού, όπου η κίνηση παραμένει αυξημένη λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι δρόμοι είναι «κόκκινοι», με μποτιλιάρισμα να παρατηρείται σε πολλά σημεία.

Mε χαμηλές ταχύτητες και οπλισμένοι με μεγάλη υπομονή οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό καθώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Σύμφωνα με την τελεύταια ενημέρωση από την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20–25 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως Πεντέλη, προς Ελευσίνα 15–20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας και 10–15 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά. Τέλος στην Περιφερειακή Υμηττού 5–10 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο για Λ. Καρέα–Αλίμου.

Οι δρόμοι σε όλο το λεκανοπέδιο είναι «κόκκινοι» στους χάρτες κίνησης, με έντονο μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς άξονες. Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η ορατότητα μειώνεται και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συσσώρευσης υδάτων.