Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, αλλά νέες κακοκαιρίες καραδοκούν από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Πάμε σε καλύτερες καιρικές συνθήκες, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, βελτιώνεται ο καιρός, απομακρύνονται οι κακοκαιρίας των τελευταίων 24ώρων.

Εξαπλώνεται ο αντικυκλώνας από τη δυτική Ευρώπη με αποτέλεσμα για τις επόμενες ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό να είναι η ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου.

Σήμερα, αν εξαιρέσουμε τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου που ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες βροχές, στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει με λίγα σύννεφα προς τα ανατολικά - ηπειρωτικά τμήματα.

Ο βορειοδυτικός άνεμος θα αρχίσει να υποχωρεί. Το κρύο είναι αρκετό τις πρωινές ώρες με μονοψήφιους αριθμούς.Ακόμη και στο εσωτερικό της Πελοποννήσουν ξεκινάμε από τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία δειλά δειλά θα ανέβει και θα δούμε από το Σάββατο 23, 24 ακόμα και 26 βαθμούς Κελσίου.

Από βροχές δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα μακροπρόθεσμα μετεωρολογικά δεδομένα θέλουν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας να μας έρχονται και πάλι κακοκαιρίες.

Στην Αττική σήμερα, πολύ καλός ο καιρός ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι μέτριοι, το κρύο έντονο νωρίς το πρωί, αργά το μεσημέρι όμως ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Μέχρι 20 βαθμούς ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Δεν περιμένουμε αξιόλογες βροχές μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα περάσει μία μικροδιαταραχή Σάββατο προς Κυριακή, η οποία θα ενισχύσει τους βοριάδες. ( 7 μποφόρ στο Αιγαίο). Ταυτόχρονα θα δώσει κάποια φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στα βουνά της Εύβοιας και στην Αττικοβοιωτία (σε ορεινούς όγκους).

Ανεβαίνει στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Και αύριο και Σάββατο θα είμαστε κοντά στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Την νύχτα και το πρωί θα κάνει όμως κρύο.

Περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας να έρθει μια διαταραχή από τα βόρεια τμήματα, δηλαδή να πέσει η θερμοκρασία και να σχηματίσει ένα νέο χαμηλό που θα δώσει αξιόλογες βροχές από Τετάρτη - Πέμπτη και στη συνέχεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dddi5wrgzzld?integrationId=40599y14juihe6ly}