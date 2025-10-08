Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με καλό καιρό, αλλά και συννεφιές θα ξημερώσει ο καιρός στην χώρας μας με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι παροδικές βροχές θα σημειωθούν τα ξημερώματα σε Θράκη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Όσο θα φτάνουμε βέβαια προς το βράδυ της Πέμπτης ο καιρός θα ανοίξει.

Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 22 βαθμούς στα κεντρικά, στους 16 με 21 στα βόρεια και στους 23 στα νότια. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 και στα ανατολικά νησιωτικά από 19 έως και 21 βαθμούς.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι «καθαρός» χωρίς φαινόμενα, όπως και το Σάββατο. Και την Κυριακή θα έχουμε ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία να φτάνει το Σάββατο στους 25 και 26 βαθμούς στα νότια και μακριά από τη θάλασσα και έναν με δύο βαθμούς πιο χαμηλά την Κυριακή.

Η τάση πάντως του καιρού μέχρι και τις 19/10 είναι για κάποια αλλαγή μετά τις 14-15 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=kPAB-_4Tl90}