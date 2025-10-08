Στην περιοχή της Χιλής και ενώ το ασθενοφόρο μόλις είχε ξεκινήσει, αφού είχε ανάψει φανάρι, άνοιξε η πόρτα με αποτέλεσμα να βρεθεί στον δρόμο η ηλικιωμένη μαζί με το φορείο.

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αλεξανδρούπολη, όταν άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου με αποτέλεσμα η ασθενής να βρεθεί στον δρόμο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, σύμφωνα με το evros-news.gr, ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή που έχει σύμβαση με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, μετέφερε μία ηλικιωμένη γυναίκα από το νοσοκομείο στο σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Όμως, στην περιοχή της Χιλής και ενώ το ασθενοφόρο μόλις είχε ξεκινήσει, αφού είχε ανάψει φανάρι, άνοιξε η πόρτα με αποτέλεσμα να βρεθεί στον δρόμο η ηλικιωμένη μαζί με το φορείο.

Για καλή της τύχη το φορείο δεν ανατράπηκε, ούτε περνούσε κάποιο αυτοκίνητο ενώ η ηλικιωμένη λόγω της κατάστασής της δεν κατάλαβε τι συνέβη. Όταν το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου αντιλήφθηκε τι είχε γίνει ειδοποίησε το Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε την ασθενή και την μετέφερε με ασφάλεια σπίτι της.

Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης προχώρησε άμεσα σε διακοπή της σύμβασης με την εταιρεία από την Κομοτηνή που κάλυπτε τις δευτερογενείς διακομιδές ασθενών ενώ παράλληλα διατάχθηκε ΕΔΕ προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του συμβάντος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες του evros-news