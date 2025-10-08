Πότε η κορύφωση της βροχής από «πεφταστέρια» στον ουρανό, οι άγνωστες λεπτομέρειες.

Η υπερπανσέληνος του Οκτωβρίου μας καθήλωσε και πλέον οι λάτρεις των ουράνιων φαινομένων αναμένουν την εντυπωσιακή βροχή από πεφταστέρια που κάθε χρόνο τέτοια εποχή κάνουν την θεαματική τους εμφάνιση.

Τα πεφταστέρια του μήνα είναι οι περίφημες «Ωριωνίδες» που θα κορυφωθούν στις 21 Οκτωβρίου με το φαινόμενο να είναι σε πλήρη εξέλιξη μέχρι τις 22 Νοεμβρίου. Το θέαμα με την βροχή από πεφταστέρια είναι μοναδικό με τους «τυχερούς» θεατές να έχουν την ευκαιρία να δουν έως και 20 μετέωρα την ώρα να «καίγονται» στην ατμόσφαιρα της Γης.

Τι είναι οι Ωριωνίδες, γνωστές ως «πεφταστέρια» του Οκτωβρίου

Οι Ωριωνίδες,προέρχονται από μια περιοχή βόρεια του δεύτερου φωτεινότερου αστέρα στον αστερισμό του Ωρίωνα, του Μπετελγκέζ. Αρχικά ήταν μετεωροειδή (μικρά σώματα, μικρότερα από αστεροειδείς), που σχηματίστηκαν από τα υπολείμματα του πυρήνα του κομήτη του Halley. Από τότε που αποσπάστηκαν από τον κομήτη, έχουν μείνει σαν ένα στροβιλιζόμενο σύννεφο από συντρίμμια, που ακολουθεί τον κομήτη καθώς εκείνος περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο κάθε 76 χρόνια.

Η βροχή μετεωριτών των Ωριωνίδων είναι διάσημη για τους πρώτους μετεωρίτες της, που ταξιδεύουν με περίπου 148.000 μίλια ανά ώρα (66 χλμ./δευτ.) στην ατμόσφαιρα της Γης, σύμφωνα με τη NASA. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αφήσουν λαμπερές «ουρές» στο πέρασμά τους που διαρκούν αρκετά δευτερόλεπτα ή και λεπτά. Αυτοί οι ταχύτατοι μετεωρίτες μπορούν επίσης να παράγουν «μπάλες» φωτιάς, οι οποίες λάμπουν πολύ έντονα για μερικά δευτερόλεπτα πριν σβήσουν.

Τι να κάνετε για να δείτε τα «πεφταστέρια»

Θα χρειαστεί να βρείτε τον αστερισμό του Ωρίωνα στον ουρανό, ώστε να ξέρετε από πού πρόκειται να εμφανιστούν τα πεφταστέρια. Ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να αναζητήσετε τη ζώνη του Ωρίωνα (Orion’s belt) – τρία αστέρια που είναι αρκετά ομοιόμορφα κατανεμημένα σε μια ευθεία γραμμή. Μόλις βρείτε το σημείο, μην κοιτάτε απευθείας σε αυτό, αλλά βρείτε μια σκοτεινή περιοχή του ουρανού περίπου 45 έως 90 μοίρες μακριά από αυτό για να εστιάσετε. «Από αυτή την προοπτική, τα πεφταστέρια θα φαίνονται μακρύτερα και πιο εντυπωσιακά» τονίζει η NASA.