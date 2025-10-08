«Είπα αυτή είναι η τελευταία μου στιγμή», εξομολογήθηκε η γυναίκα που παραλίγο να καταπλακωθεί από το μπαλκόνι στο Λαύριο.

Τις τρομακτικές στιγμές που έζησε, όταν παραλίγο να καταπλακωθεί από το μπαλκόνι που κατέρρευσε στο Λαύριο, περιέγραψε η μία από τις δύο γυναίκες που σώθηκαν από τύχη.

Όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν κάτω από αυτό. Η μία στεκόταν στη γωνία και η άλλη πήγαινε να μπει στο αυτοκίνητό της, το οποίο καταπλάκωσαν στα μπάζα.

Η πρώτη γυναίκα περιέγραψε ότι σώθηκε επειδή λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα νευρίασε με τον σύζυγό της και του έκλεισε το τηλέφωνο. Έτσι, άκουσε τον θόρυβο και πρόλαβε να απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή.

«Περίμενα τον άντρα μου να έρθει να με πάρει και εκείνη τη στιγμή μιλάγαμε. Ευτυχώς, δεν ξέρω πώς, νευρίασα και του έκλεισα το τηλέφωνο και αυτό με έσωσε», δήλωσε στην ΕΡΤ.

«Ακούω θόρυβο, κοιτάω πάνω και βλέπω το μπαλκόνι πάνω στο κεφάλι μου. Ακόμα τρέμω που το σκέφτομαι, είπα δεν θα ζήσω, αυτή είναι η τελευταία μου στιγμή. Έκανα ένα βήμα μπροστά και έπεσα κάτω», συμπλήρωσε.

Αυτή η γυναίκα στεκόταν στη γωνία του πεζοδρομίου, κάτω από το μπαλκόνι που κατέρρευσε. Στο βίντεο που καταγράφει την τρομακτική στιγμή, φαίνεται να κοιτάζει το κινητό της, όταν άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο και με τη γρήγορη αντίδρασή της κατάφερε να απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή. Το σημείο που στεκόταν γέμισε μπάζα.

Η δεύτερη γυναίκα μόλις είχε βγει από το φαρμακείο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου όπου κατέρρευσε το μπαλκόνι. Πήγαινε να μπει στο αυτοκίνητό της, τη στιγμή που κοίταξε προς τα πάνω, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και μόλις που πρόλαβε να τρέξει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Το αυτοκίνητό της ήταν ένα από αυτά που καταπλακώθηκαν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddcy0hrhtdyh?integrationId=40599y14juihe6ly}