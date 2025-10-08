Η στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι στο Λαύριο.

Βίντεο που καταγράφει την τρομακτική στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού στο Λαύριο αποκαλύπτει πως δύο γυναίκες γλίτωσαν από τύχη κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, κατέρρευσε μπαλκόνι σπιτιού στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής στο Λαύριο. Στο βίντεο μετέδωσε το STAR φαίνεται μια γυναίκα στη γωνία του πεζοδρομίου, η οποία άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο, άρπαξε την τσάντα που είχε ακουμπήσει κάτω και απομακρύνθηκε τρέχοντας, μόλις προτού καταρρεύσει το μπαλκόνι πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.

Μια άλλη γυναίκα μόλις είχε κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου της και επίσης φαίνεται ότι άκουσε τον θόρυβο και πέρασε τρέχοντας απέναντι, γλιτώνοντας τον τραυματισμό.

Σήμερα, Τετάρτη, κλιμάκιο της Πολεοδομίας διενήργησε αυτοψία. Από την πρώτη εικόνα προκύπτει ότι ξεκόλλησε κομμάτι του στηθαίου, με συνέπεια να καταρρεύσει το μπαλκόνι λόγω του βάρους. Το σπίτι κρίθηκε μη κατοικήσιμο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερα οχήματα, σύμφωνα με το STAR.

Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού στο Λαύριο

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddcx6opz75n5?integrationId=40599y14juihe6ly}