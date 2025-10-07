Τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα.

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν πριν από λίγο στο Λαύριο, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι από κτίριο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για προληπτικούς ελέγχους και την ασφάλιση του χώρου.

Από τα συντρίμμια προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα που υπέστη εκδορές.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος και η Πυροσβεστική που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποιες ενέργειες.

Eικόνες από την κατάρρευση του μπαλκονιού

Πηγή Φωτογραφιών: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής