Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν πριν από λίγο στο Λαύριο, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι από κτίριο.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για προληπτικούς ελέγχους και την ασφάλιση του χώρου.
Από τα συντρίμμια προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα που υπέστη εκδορές.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος και η Πυροσβεστική που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποιες ενέργειες.
Eικόνες από την κατάρρευση του μπαλκονιού
Πηγή Φωτογραφιών: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής