Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για απεργία στις 15 Οκτώβρη στοχεύοντας να μην «περάσει» το εργασιακό νομοσχέδιο.

Με φόντο την επικείμενη ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου στην Βουλή την προσεχή Τετάρτη 15 Οκτώβρη, οργανώνεται 24ωρη απεργία με τα Συνδικάτα, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα να έχουν ήδη ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές διεργασίες. Ο κόσμος της εργασίας καταγγέλλει τις προωθούμενες αλλαγές στο εργασιακό τοπίο που όπως καταγγέλλεται «νομιμοποιούν τη 13ωρη δουλειά» και θεσπίζουν νέες μορφές «ευελιξίας» στην αγορά εργασίας.

Εργασιακός μεσαίωνας με τις «ευλογίες» του Υπουργείου

Συνοπτικά, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων: ημερήσια 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη, τετραήμερη εβδομάδα εργασίας με 10ωρη απασχόληση ανά ημέρα, υπερωρίες για εργαζόμενους με εκ περιτροπής απασχόληση, προσλήψεις – εξπρές μέσω κινητού για εργασία έως δύο ημερών και μείωση των εισφορών για υπερεργασία και υπερωρίες. Τα σημεία του νομοσχεδίου που έχουν δημουργήσει τις περισσότερες αντιδράσεις από τα συνδικάτα και τα σωματεία αφορούν δύο βασικές διατάξεις. Η πρώτη σχετίζεται με τη δυνατότητα να εργάζεται ένας εργαζόμενος έως 13 ώρες ημερησίως σε έναν εργοδότη, αντί για δύο εργοδότες όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, κάτι που νομιμοποιεί τις εργασιακές πρακτικές που μέχρι σήμερα ήταν παραβιαστικές του εργατικού δικαίου. Δεύτερον, εισάγεται για πρώτη φορά η υπερωριακή απασχόληση για εργαζόμενους με εκ περιτροπής σύμβαση, με προσαύξηση 40% στο ωρομίσθιο. Η ρύθμιση φαίνεται να στοχεύει κυρίως εποχικούς εργαζόμενους στον τομέα της εστίασης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η εργασία γίνεται ιδιαίτερα εντατική.

Σε τροχιά απεργιακού ξεσηκωμού στις 15 Οκτώβρη

Μετά τη μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου, τα εργατικά κέντρα ετοιμάζουν νέο γύρο κινητοποιήσεων, απαιτώντας το τρίπτυχο 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις στους μισθούς μέσω συλλογικών συμβάσεων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέσα από γενικές συνελεύσεις και συνεδριάσεις Δ.Σ., οργανώνουν τη νέα απεργιακή κινητοποίηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ημέρα που το νομοσχέδιο θα φτάσει στην Ολομέλεια.

Ήδη έχουν ανακοινώσει συμμετοχή σε απεργία τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Πάτρας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Λέσβου, Σάμου, Ημαθίας, Βόρειας Δωδεκανήσου, Χανίων και άλλων περιοχών, καθώς και οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου και Λογιστών.

Με σύνθημα «Καμία αναμονή – Τώρα απεργιακός ξεσηκωμός!» οι εργαζόμενοι προειδοποιούν την κυβέρνηση πως «ο αγώνας για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ζωή συνεχίζεται». Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η επίσημη απόφαση συμμετοχής στην απεργία τόσο της ΓΣΕΕ όσο και της ΑΔΕΔΥ θέλοντας να επισφραγίσουν την δυναμική συμμετοχή και το μαζικό παρών της απεργιακής κινητοποίησης την Τετάρτη 1η Οκτώβρη.

Απεργία στις 15 Οκτώβρη: Ποιοι κλάδοι έχουν ήδη εξαγγείλει τη συμμετοχή τους

Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση της Ολομέλειας του ΔΣ της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας προκηρύσσει νέα απεργία για την ημέρα που η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο - τερατούργημα, καταγγέλλοντάς την ότι ενσωμάτωσε όλες τις αντεργατικές ορέξεις των εργοδοτών.

Η Ομοσπονδία Τύπου και Χάρτου καλεί «όλους τους συνάδελφους του κλάδου να συμμετέχουν στην απεργία όταν η κυβέρνηση φέρει για ψήφιση στη βουλή το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς και της απογείωσης της "ευελιξίας". Καλούμε όλα τα σωματεία του κλάδου να οργανώσουν τη μάχη ώστε να δώσουμε μαζική και μαχητική απάντηση απέναντι στο νέο χτύπημα στην 8ωρη εργασία που ετοιμάζει η κυβέρνηση».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών καλεί σε νέο απεργιακό ξεσηκωμό. «Δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μη μετράμε νεκρούς και σακατεμένους εργάτες στους χώρους δουλειάς. Για να παρθούν ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για να αυξηθεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για συντάξεις, Υγεία και Παιδεία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας», τονίζει.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, καλεί σε νέο απεργιακό ξεσηκωμό. «Ζούμε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, και αντί να δουλεύουμε λιγότερες ώρες με καλύτερους μισθούς και πιο ασφαλείς συνθήκες, και να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για την οικογένεια, την ψυχαγωγία, μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Συνδικάτο και καλεί τον κλάδο σε ξεσηκωμό.

Σε απεργιακή κινητοποίηση καλεί και το Σωματείο Εργαζόμενων ΛΑΡΚΟ. «Αν η κυβέρνηση τολμήσει να πάει σε ψήφιση το εργασιακό νομοσχέδιο, απαντάμε με νέα πανελλαδική πανεργατική απεργία και κλιμακώνουμε με πολύμορφες κινητοποιήσεις», τονίζεται στο κάλεσμα του Σωματείου.

«Ετοιμάζουμε τη δική μας αποφασιστική απάντηση με νέα απεργία, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη 13ωρη δουλειά και την "ευελιξία"», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ) και καλεί σε κλιμάκωση της πάλης κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και αστικών κομμάτων.

Το Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου Αττικής καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου σε κλιμάκωση του αγώνα με νέα απεργιακή κινητοποίηση τις μέρες ψήφισης του νομοσχεδίου, ώστε να μείνει στα χαρτιά. «Καλούμε τους εργαζόμενους οι οποίοι μπήκαν στη μάχη της απεργίας να μετατρέψουμε κάθε εργασιακό χώρο του κλάδου σε κέντρο οργάνωσης και αγώνα. Να βοηθήσουμε ώστε να κάνουν το βήμα και οι εργαζόμενοι που στην προηγούμενη απεργία δεν το έκαναν».

Επίσης το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ καλεί όλους τους λιμενεργάτες σε Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 14:00, στην πύλη του ΣΕΜΠΟ, για, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για απεργιακή απάντηση σε αυτό το "έκτρωμα" της Κυβέρνησης και των εργοδοτών και στην συνεχή κοροϊδία κυβέρνησης-εργοδοτών για τα ένσημα μας».

«Παίρνουμε τη σκυτάλη από την απεργία της 1ης Οκτώβρη και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με νέα απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο-έκτρωμα για το 13ωρο. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλα τα επιχειρησιακά σωματεία να μπούνε σε αυτήν τη μάχη, να παρθούν αποφάσεις για απεργία σε κάθε χώρο δουλειάς!», αναφέρει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν πάρει το Συνδικάτο Επισιτισμού -Τουρισμού ν. Μεσσηνίας, το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας, το Συνδικάτο Οικοδόμων ν. Ηρακλείου, το Συνδικάτο Εργαζόμενων Τροφίμων και Ποτών ν. Χανίων, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας.

Και οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για συμμετοχή στην απεργία

Ο κόσμος της εκπαίδευσης «βράζει» για τις διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου με την κήρυξη απεργίας να φαντάζει μονόδρομος για να ακουστούν τα αιτήματά τους.

Δάσκαλοι και καθηγητές ετοιμάζουν το έδαφος και πυκνωνουν τις συζητήσεις για την κήρυξη απεργίας και τη διεξαγωγή συλλαλητηρίου την ερχόμενη εβδομάδα με φόντο την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου που προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα εργασίας μέχρι 13 ώρες. Η εκπαιδευτική κοινότητα τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά σχολεία από την πρώτη στιγμή έχει απορρίψει το πνεύμα του εργασιακού νομοσχεδίου και έδωσε ηχηρό «όχι» στις διατάξεις που αλλάζουν εκ βάθρων το εγχώριο εργασιακό τοπίο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αναμένεται να προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία την προσεχή Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου από την Βουλή. Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει, το αίτημα για απεργία έχει «κλειδώσει» και τις επόμενες μέρες αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Με οδηγό την απεργιακή κινητοποίηση της 1ης Οκτώβρτη, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προετοιμάζονται να κατέβουν για ακόμη μια φορά στο δρόμο υπό την ομπρέλα της ΑΔΕΔΥ για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα κυβερνητικά σχέδια.



«Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Καταργείται στην πράξη ο σταθερός και προβλέψιμος εργάσιμος χρόνος και μπαίνει οριστικά ταφόπλακα στο 8ωρο. Με το νομοσχέδιο καταργείται κάθε προστατευτική δικλίδα για την ενημέρωση και προστασία των δικαιωμάτων του μισθωτού. Ταυτόχρονα, αφαιρείται κάθε δυνατότητα συλλογικής προστασίας και εκπροσώπησης των εργαζομένων από τα σωματεία τους στο ζήτημα του ωραρίου και χρόνου εργασίας, καθιστώντας τη συμφωνία του εργαζόμενου ισχυρότερη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και διεκδικήσεων. Ουσιαστικά η διευθέτηση του χρόνου εργασίας γίνεται ατομική υπόθεση, μια εξέλιξη καταστροφική για τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης του/της κάθε εργαζομένου/ης απέναντι στον εργοδότη του. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στο Δημόσιο.» σημειώνει εξαρχής η ΟΛΜΕ.

Στο ίδιο μήκος κινείται και η ΔΟΕ που όπως έχει τονίσει επανειλημμένα απορρίπτει το εργασιακό νομοσχέδιο και τις διατάξεις του. Εκπαιδευτικός δήλωσε στο Dnews ότι «εμείς που καθημερινά δίνουμε τη μάχη για τη μόρφωση των παιδιών, δεν είδαμε κανέναν εργαζόμενο γονιό να θεωρεί «πρόοδο» το ξήλωμα του ωραρίου. Δεν ακούσαμε κανέναν μαθητή να ζητά ένα μέλλον με «εργασία-λάστιχο», ένα μέλλον χωρίς αναγκαίο ελεύθερο χρόνο, χωρίς ουσιαστική ανάπαυση.»