Με αιχμηρό κείμενό τους οι αγρότες του ΑΚΚΕΛ δίνουν το ακριβές πλαίσιο για του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να προβάλλει τον εσφαλμένο ισχυρισμό ότι ο εμβολιασμός θα οδηγήσει σε απώλεια εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι αγρότες και τα διαθέσιμα στοιχεία καταρρίπτουν αυτή την παραπληροφόρηση με τέσσερις αλήθειες που δείχνουν ότι η πολιτική αδράνεια κοστίζει σε παραγωγούς και κοπάδια.

Πρώτον, η Τουρκία εφαρμόζει καθολικό εμβολιασμό από το 2013 και εξακολουθεί να εξάγει γαλακτοκομικά προϊόντα στις ΗΠΑ και άλλες αγορές, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Κίνα και η Ιαπωνία, τηρώντας τους κανόνες του FDA. Τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύουν ότι ο εμβολιασμός δεν αποτελεί εμπόδιο στις εξαγωγές, αρκεί να τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας τροφίμων.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει τα εμβόλια και προσφέρει στην Ελλάδα δωρεάν 400.000 δόσεις, με δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης. Οι τεχνικές συζητήσεις έχουν ολοκληρωθεί και η Επιτροπή Υγείας και Ευζωίας των Ζώων της Ε.Ε. επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Η καθυστέρηση, επομένως, είναι καθαρά πολιτική επιλογή.

Τρίτον, η έλλειψη DIVA εμβολίων δεν αποτελεί εμπόδιο. Υπάρχει αποδεδειγμένη λύση με τη χρήση «δείκτη εμβολιασμού», όπως στη βρουκέλλωση: τα θηλυκά ζώα εμβολιάζονται, ενώ τα αρσενικά παραμένουν ανεμβολίαστα και χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς ελέγχους, επιτρέποντας αξιόπιστη επιδημιολογική επιτήρηση. Η ίδια στρατηγική έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στην Ελλάδα, οδηγώντας σε σχεδόν πλήρη εξάλειψη της βρουκέλλωσης.

Τέταρτον, η επιστημονική και εμπορική τεκμηρίωση είναι αδιαμφισβήτητη: ο εμβολιασμός σώζει κοπάδια, προστατεύει παραγωγούς και δεν αποκλείει εξαγωγές. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει πώς εξηγεί την επιτυχία της Τουρκίας, γιατί απορρίπτει την εφαρμογή των δεικτών εμβολιασμού, ποια είναι η επιστημονική βάση της θεωρίας ότι ο εμβολιασμός αποκλείει τις αγορές και γιατί καθυστερεί την ενεργοποίηση του προγράμματος, ενώ η Ε.Ε. έχει ήδη εγκρίνει και προσφέρει τα εμβόλια.

Μάλιστα καταλήγουν ρητά και κατηγορηματικά ότι «ο εμβολιασμός δεν αποτελεί εμπόδιο στις εξαγωγές, σώζει κοπάδια και προστατεύει παραγωγούς. Το πραγματικό εμπόδιο είναι η πολιτική αδράνεια και η παραπληροφόρηση. Ήρθε η ώρα για τεκμηριωμένη δράση, όχι για προσχηματικές υπεκφυγές.»

