Το φθινοπωρινό σκηνικό συνεχίζεται με ήπιες θερμοκρασίες και όπως συνηθίζεται τον Οκτώβρη με βροχές που, όταν έρθουν, θα είναι σύντομες αλλά έντονες.

Ο καιρός συνεχίζει σε φθινοπωρινή διάθεση όμως οι βροχές και οι καταιγίδες μπαίνουν σε παύση, με την κακοκαιρία να δίνει σκυτάλη σε μέρες με ήλιο με την θερμοκρασία να ανεβαίνει ελαφρά ενώ η ψύχρα θα διατηρηθεί τις βραδινές ώρες. Παράλληλα θα υπάρξουν και μικρές εξάρσεις ανέμων.

Στην πρόγνωσή του στο ιστολόγιό του ο κ. Ζιακόπουλος σχολιάζει την επικείμενη βελτίωση του καιρού, τονίζοντας ότι ο ήλιος επιστρέφει. Ορισμένες περιοχές της χώρας θα συνεχίσουν να δέχονται τοπικές βροχές και ενισχυμένους ανέμους, με το φθινοπωρινό σκηνικό να παραμένει ενεργό, παρά τη γενική ηλιοφάνεια. Σύμφωνα με τον Ζιακόπουλο, μετά τη μικρή αστάθεια των προηγούμενων ημερών, οι περισσότερες περιοχές θα απολαύσουν εκτεταμένα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρά, φτάνοντας σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ τα βράδια θα διατηρηθεί η ψύχρα του Οκτωβρίου.

Βέβαια όπως εύστοχα επισημαίνει ναι μεν οι φθινοπωρινές βροχές θα έχουν περιορισμένο εύρος, αλλά μεγάλη ραγδαιότητα όπου εκδηλωθούν. Χαρακτηριστική η ατάκα του «Οι βροχές του Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται από τη ραγδαιότητα και όχι από τη διάρκειά τους».

Το «κλειδί» του καιρού: οι άνεμοι

Το μετεωρολογικό «κλειδί» των επόμενων ημερών θα είναι η σταδιακή υποχώρηση των ανέμων, που θα καθορίσει τη διάρκεια της καλοκαιρίας. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει πως η ένταση και η διεύθυνση των ανέμων θα καθορίσουν τις τοπικές διαφοροποιήσεις: Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να φυσούν στο Αιγαίο με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ στα ηπειρωτικά θα εξασθενούν σταδιακά από το βράδυ της Παρασκευής. Η εξασθένηση των ανέμων από τη Δευτέρα θα επιτρέψει περισσότερη ηλιοφάνεια και σταθερότερο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Τονίζει ότι ορισμένες παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές θα συνεχίσουν να έχουν τοπικές νεφώσεις και παροδικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιά του Αιγαίου καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), οι πιθανότητες να σημειωθούν βροχές είναι λίγες και περιορίζονται βασικά στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει μικρή άνοδο, αλλά τη νύχτα και το πρωί θα είναι σχετικά χαμηλή.

Την Παρασκευή(10/10), προβλέπεται ηλιοφάνεια και μόνο κατά τόπους στη Θράκη και τις δυτικές και νότιες περιοχές της χώρας θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής.

Το Σαββατοκύριακο (11-12/10), δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τη Δευτέρα (13/10), το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η εξασθένηση των ανέμων.